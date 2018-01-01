Пакьяо: Обсудим с Арумом бой против Ломаченко

Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо после боя с Маттиссе хочет встретиться с Бобом Арумом.

Бывший чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо пригласил президента промоутерской компании Top Rank Боба Арума на свой бой с Лукасом Маттиссе и обсудит с ним свой возможный поединок с Василием Ломаченко.

"Арум приглашен на бой, никаких проблем у нас нет. Думаю, после боя мы с ним обсудим возможность проведения поединка против Ломаченко", – приводит слова Пакьяо Vringe.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакьяо разорвал контракт с Top Rank, менеджер филиппинца обвинил Арума в саботаже.

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