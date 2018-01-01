Golden Boy объявила о бое Ломаченко – Линарес крутым промо

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес встретятся 12 мая.

Промоутерская компания Golden Boy Promotion объявила о поединке своего подопечного чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса против украинца Василия Ломаченко.

Бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Добавим, что на кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять титулы WBA и WBC, а также пояс журнала The Ring.

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