Golden Boy объявила о бое Ломаченко – Линарес крутым промо
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес встретятся 12 мая.
Промоутерская компания Golden Boy Promotion объявила о поединке своего подопечного чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса против украинца Василия Ломаченко.
Бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
#LinaresLoma 👑🤖— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 27 марта 2018 г.
This is gonna be good. pic.twitter.com/nt3hXtO307
Добавим, что на кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять титулы WBA и WBC, а также пояс журнала The Ring.
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