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У Богачука поменялся соперник

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Перспективный украинец выйдет на ринг 27 марта.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
ФБУ

Перспективный украинский полусредневес Сергей Богачук (6-0, 6 КО) 27 марта проведет свой седьмой бой на профи-ринге.

Накануне поединка у украинца неожиданно поменялся соперник – вместо Хавьера Альбоники (12-2, 10 КО) украинцу будет противостоять 26-летний Луциус Джонсон III (4-2-1, 3 KO). Об этом сообщает Luckypunch.net.

Бой Богачук - Джонсон пройдет в ночном клубе Avalon в Лос-Анджелесе.

В последнем своем поединке Богачук нокаутировал американца Отли.

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Теги: Сергей Богачук, бокс
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