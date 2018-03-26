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Чарло: Забудьте о Головкине, он не будет драться с Канело в реванше

Комментариев: 1
Джермалл Чарло уверен, что Альварес сидит на стероидах.
Джермалл Чарло
Джермалл Чарло

Американский боксер Джермалл Чарло высказал мнение, что реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом не состоится.

"Канело попался, съев плохое мясо. Ты ешь плохое мясо, будучи богачом? Тогда это только твоя вина. Я вот кушаю только хорошее мясо. Так что хватит уже говорить о Головкине, потому что он не будет драться с Канело в реванше.

Больше никакого Канело. Головкин не может драться с ним, потому что этот суч*ныш наелся плохого мяса. Канело сидит на стероидном мясе, а вот я чист. Если Головкин хочет боя, то пусть готовится. Дерись со мной! Я твой обязательный претендент", - заявил Чарло в интервью FightHype.

Ранее спортивный комитет штата Невада временно отстранил мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Напомним, реванш Сауля Альвареса и Геннадия Головкина должен состояться 5 марта.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.03.2018, 21:44
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гость
Конечно плохо. Но нужен честный бокс и честный суд ( у нас и везде). Нельзя ни кому. А то если всем можно, а руским нельзя, получаеться как то по херовому. Мол всё тогда враньё.
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