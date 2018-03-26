Чарло: Забудьте о Головкине, он не будет драться с Канело в реванше

Джермалл Чарло уверен, что Альварес сидит на стероидах.

Американский боксер Джермалл Чарло высказал мнение, что реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом не состоится.

"Канело попался, съев плохое мясо. Ты ешь плохое мясо, будучи богачом? Тогда это только твоя вина. Я вот кушаю только хорошее мясо. Так что хватит уже говорить о Головкине, потому что он не будет драться с Канело в реванше.

Больше никакого Канело. Головкин не может драться с ним, потому что этот суч*ныш наелся плохого мяса. Канело сидит на стероидном мясе, а вот я чист. Если Головкин хочет боя, то пусть готовится. Дерись со мной! Я твой обязательный претендент", - заявил Чарло в интервью FightHype.

Ранее спортивный комитет штата Невада временно отстранил мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Напомним, реванш Сауля Альвареса и Геннадия Головкина должен состояться 5 марта.

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