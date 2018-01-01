Канал НВО прекратил рекламу боя Головкин - Альварес

Сам поединок также исчез из календаря канала.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин BoxingScene.com

Представитель HBO Sports Рэй Сталлоне объявил, что американский канал приостановил рекламную компанию по продвижению боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Причиной стало решение спортивного комитета штата Невада по временному отстранению мексиканского боксера Сауля Альвареса.

"Традиционная для НВО раскрутка PPV события приостановлена. А бой исчез из календаря событий", - заявил Сталлоне.

Напомним, реванш Сауля Альвареса и Геннадия Головкина должен состояться 5 марта.

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