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Звезды мирового бокса осенью соберутся в Киеве

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Столица Украины примет 56-й Конгресс WBC.
Звезды мирового бокса осенью соберутся в Киеве

"Вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины на наивысшем уровне примет Конгресс организации, который состоится осенью.

С 30-го сентября по 5-е октября в Киев съедутся более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира. Среди ожидаемых мероприятий - не только официальные встречи и обмен опытом, организаторы обещают также интересную программу с неформальным общением и благотворительными акциями.

Также планируется познакомить участников и гостей Конгресса с украинской культурой и традициями, продемонстрировать им настоящую украинскую гостеприимность.

Проведению Конгресса способствовала столичная власть. Виталий Кличко лично договаривался с руководством Совета о проведении мероприятия в столице Украины.

"В Киеве соберутся звезды мирового профессионального бокса, президенты федераций из стран-членов WBC, промоутеры, судьи и спортивные функционеры. Такое событие состоится в нашей стране впервые. И мы готовимся провести мероприятие на самом высоком уровне, достойно представить Киев и Украину", - отметил Виталий Кличко.

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Теги: Виталий Кличко, WBC
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