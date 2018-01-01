Уайлдер свой следующий бой проведет против Бризила – СМИ

Деонтей Уайлдер может встретится с Домиником Бризилом.

Американца Доминика Бризила называют следующим соперником чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, передает издание boxingnews24.com.

По версии издания, Бризил и Уайлдер еще что-то не поделили с февраля прошлого года, когда между боксерами произошла потасовка после вечера бокса в Бирмингеме. В тот вечер Уайлдер победил Джеральда Вашингтона, а Бризил был сильнее, чем Изуагбе Угоноха. По версии Доминика, Уайлдер начал оскорблять его жену и детей, однако Деонтей опроверг подобную версию.

Напомним, что ранее Диллиан Уайт кинул вызов Уайлдеру, заявив, что хотел бы драться с ним уже в июне 2018 года. В свою очередь, Деонтей грезит о поединке против Энтони Джошуа.

Также Уайт отметил, что у Уайлдера не самый крепкий подбородок, и поэтому его можно побить.

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