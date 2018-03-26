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Поветкин – Прайс: промо видео боя

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Александр Поветкин встретится с Дэвидом Прайсом в андеркарте боя Джошуа – Паркер.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
vsenabox.ru

Российский боксер Александр Поветкин проведет бой против британца Дэвида Прайса. Поединик состоится в рамках шоу, главным событием которого станет встреча Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

Вечер бокса состоится 31 марта в Кардиффе.

Промоутерская компания россиянина Мир бокса опубликовала промо-ролик, посвященный бою Поветкина и Прайса.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин завершил подготовку к бою против Дэвида Прайса.

Букмекеры считают фаворитом боя Поветкин –Прайс россиянина. На нашем сайте также можно узнать, где смотреть бой Поветкин – Прайс. Кроме того будет доступна текстовая онлайн трансляция в 23:00 31 марта.

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Теги: Александр Поветкин, Дэвид Прайс, Энтони Джошуа, бокс, бой, видео
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.03.2018, 18:04
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гость
Наконец-то, Петя раздуплился и в знак солидарности с европейскими братьями, высылает осевшее в Украине кацапское говно с дипломатическими ксивами!
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