Поветкин – Прайс: промо видео боя

Александр Поветкин встретится с Дэвидом Прайсом в андеркарте боя Джошуа – Паркер.

Российский боксер Александр Поветкин проведет бой против британца Дэвида Прайса. Поединик состоится в рамках шоу, главным событием которого станет встреча Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

Вечер бокса состоится 31 марта в Кардиффе.

Промоутерская компания россиянина Мир бокса опубликовала промо-ролик, посвященный бою Поветкина и Прайса.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин завершил подготовку к бою против Дэвида Прайса.

Букмекеры считают фаворитом боя Поветкин –Прайс россиянина. На нашем сайте также можно узнать, где смотреть бой Поветкин – Прайс. Кроме того будет доступна текстовая онлайн трансляция в 23:00 31 марта.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!