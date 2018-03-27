Джошуа – Паркер: где смотреть бой

Энтони Джошуа проведет поединок с Джозефом Паркером. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Джошуа – Паркер 31 марта.

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером. Поединок состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

В Украине поединок Джошуа – Паркет показывать не планируют. Его можно будет посмотреть на американском телеканале Showtime.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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