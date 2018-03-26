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Поветкин – Прайс: где смотреть бой

Комментариев: 1
Александр Поветкин проведет поединок с Дэвидом Прайсом. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Поветкин – Прайс 31 марта.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
vsenabox.ru

Чемпион мира по версиям WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александр Поветкин 31 марта проведет защиту титулов в бою против Дэвида Прайса. Поединок состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

Также победитель противостояния получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.

В Украине поединок Поветкин – Прайс показывать не планируют. Его можно будет посмотреть на российских телеканалах Матч ТВ и Матч! Боец.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Дэвид Прайс, где смотреть, бой
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  26.03.2018, 16:54
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петенька
Узенький витязь будет грубо нокаутирован Прайсом)))))).
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