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Поветкин завершился подготовку к бою с Прайсом

Комментариев: 1
Александр Поветкин проведет бой против британца Дэвида Прайса.
Команда Александра Поветкина
Команда Александра Поветкина
vsenabox.ru

Александр Поветкин завершил тренировочный сбор в Сочи к бою против бронзового призера Олимпиады-2008, британца Дэвида Прайса. Об это сообщает промоутерская компания Мир бокса.

Также известно, что команда российского спортсмена 27 марта отправится в Уэльс, где и пройдет поединок.

Напомним, поединок между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

Главным же событием вечера станет объединительный бой в супертяжелом весе между чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа и обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, видео, Дэвид Прайс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.03.2018, 15:42
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гость
На кой хер нам в Украине говно-новости из ублюдочного кацапстана???
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!!!!!!!!!!!!
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