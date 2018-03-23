Поветкин завершился подготовку к бою с Прайсом
Александр Поветкин проведет бой против британца Дэвида Прайса.
Александр Поветкин завершил тренировочный сбор в Сочи к бою против бронзового призера Олимпиады-2008, британца Дэвида Прайса. Об это сообщает промоутерская компания Мир бокса.
Также известно, что команда российского спортсмена 27 марта отправится в Уэльс, где и пройдет поединок.
Напомним, поединок между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).
Главным же событием вечера станет объединительный бой в супертяжелом весе между чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа и обладателем титула WBO Джозефом Паркером.
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