Джошуа – о Фьюри: Одна победа над Кличко – это еще не все

Энтони Джошуа считает, что победа Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко была случайной.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что если бы победа тайсона Фьюри над Владимиром Кличко была заслугой британского боксера, то он до сих пор бы "сидел на троне".

"Одна победа – это еще ничего не значит. Если бы было так, то Фьюри до сих пор был бы на троне после триумфа над Кличко.

Я же должен постоянно идти вперед. Но по такой же аналогии, одно поражение или один провал не должны ставить крест на карьере.

Я помню каждый свой бой в профессионалах, начиная с 16-го, который был титульным. Но встреча с Паркером в любом случае будет особенной. Это будет исторический бой", – цитирует Джошуа ringpolska.pl.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа советовался с Владимиром Кличко перед тем, чтобы согласиться на бой с Паркером.

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