Сондерс: Головкин для меня запасной вариант

Билли Джо Сондерс готов подождать боя с Геннадием Головкиным, если тот сохранит пояса.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс прокомментировал слова казахстанского чемпиона Геннадия Головкина о том, что бой с британцем может стать запасным в случае, если Сауля Альвареса отстранят от поединка.

"Мы уже подписывали контракт на бой с Головкиным, но тогда его команда отказалась от поединка. Так что теперь Головкин для меня запасной вариант, а не я для него. Посмотрим, удастся ли Геннадию выиграть бой с Саулем Альваресом, и если Головкин сохранит свои пояса, то я буду ждать его", - сказал Сондерс Boxing News.

Ранее сообщалось, что Сондерс назвал Альвареса жуликом и считает, что обнаруженное запрещенное вещество оказалось в организме мексиканца не случайно.

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