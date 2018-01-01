Уайт: У Уайлдера слабый подбородок, и его можно пробить

Британец хочет провести бой с Деонтеем Уайлдером.

Диллиан Уайт, завоевавший накануне титул WBC Silver, предложил провести поединок Деонтею Уайлдеру. Отметим, американец является полноценным чемпионом по версии WBC.

"Уайлдер — хороший панчер, но он не уважает боксерские навыки и методику бокса. Есть много возможностей для того, чтобы победить его, нокаутировать. У него слабый подбородок, и его можно пробить. Нет причин, по которым он не будет драться со мной. Я предлагаю ему хороший, денежный бой. Мы собираемся собрать арену, этого же хочет Уайлдер. Он чемпион мира, но не смог заполнить арену в родном городе. Я без серьёзного пояса, но собрал О2 арену", – цитирует британского боксера BoxingScene.

Напомним, Диллиан Уайт в последнем своем бою нокаутировал Лукаса Брауна.

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