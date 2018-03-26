Беринчик рассказал, как Усик изменил его жизнь

Александр Усик однаждый сделал замечание Денису Беринчику, после которого он стал успешным боксером.

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о роли Александра Усика в его карьере и рождении названия команды Украинские атаманы. Кроме того, Беринчик назвал сумму, за которую он мог бы перейти в ММА.

"Переломным моментом в боксе был 2011год, когда ко мне на сборах в Алуште подошел Александр Усик и сказал по поводу отсутствий на тренировках, опозданий пятиминутных. Это вылилось в положительный результат. Я выиграл серебряную медаль на чемпионате мира-2011 и завоевал лицензию на Олимпийские игры.

Я уже понимал, что буду участником Олимпийских игр в Лондоне. Тогда я прилагал уже много усилий, тренировок, самоотдачи. Я понимал, что там будет нелегко и в два раза тяжелее. Мы провели тренировочный процесс в два раза тяжелее.

Когда было закрытие Олимпийских игр в Лондоне мы нашли шлем и его разрисовали. Он у меня остался. Мы нарисовали на нем украинских козаков, расписались все на нем: Гвоздик, Усик, я, Ломаченко. И Ломаченко сказал, что если в Украине будет команда, то будет называться Украинские атаманы. И мы всей бандой потом за нее выступали.

Конечно, было бы здорово, если бы через год я поднялся в рейтинге, смог на кого-то нападать и бросать вызовы, быть претендентом на титул WBO. Плохо будет, если Василий Ломаченко нокаутирует, либо техническим нокаутом одержит победу над Бельтраном. Тогда пояса мне не видать.

За какие деньги я могу перейти в ММА? Ну, чтобы драться в октагоне, деньги должны быть самыми большими. 500 миллионов долларов. Красота ММА, наверное, в бросках, удушающих приемах. Ударки, как таковой нет", - сказал Беринчик в интервью Luckypunchnet.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик бросил вызов Конору Макгрегору.

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