Джошуа увеличил свою ставку в 25 раз, угадав победу Уайта

Энтони Джошуа похвастался тем, что угадал исход боя Уайт - Браун.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа похвастался тем, что угадал исход боя Диллиана Уайта и Лукаса Брауна.

Джошуа поставил 25 фунтов (28,6 евро) на досрочную победу Уайта в шестом раунде и увеличил свою ставку в 25 раз, выиграв 650 фунтов (745 евро).

Напомним, Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver, победив Лукаса Брауна нокаутом в шестом раунде.

К вашему вниманию видео боя Уайт – Браун, а также видео нокаута.

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