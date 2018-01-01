Джошуа увеличил свою ставку в 25 раз, угадав победу Уайта
Энтони Джошуа похвастался тем, что угадал исход боя Уайт - Браун.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа похвастался тем, что угадал исход боя Диллиана Уайта и Лукаса Брауна.
Джошуа поставил 25 фунтов (28,6 евро) на досрочную победу Уайта в шестом раунде и увеличил свою ставку в 25 раз, выиграв 650 фунтов (745 евро).
Напомним, Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver, победив Лукаса Брауна нокаутом в шестом раунде.
К вашему вниманию видео боя Уайт – Браун, а также видео нокаута.
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