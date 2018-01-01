WBA и WBC отреагировали на временное отстранение Сауля Альвареса

Организации не поняли решение NSAC о временном отстранении мексиканца.

Президент WBC Маурисио Сулейман и президент WBA Джилберто Мендоса высказали свое огорчение решением Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) по временному отстранению мексиканского боксера Сауля Альвареса.

"Я немного удивился, когда услышал решение NSAC. Я уверен, что Канело невиновен. Ведь он и ранее не единожды проходил допинг-тесты и никаких запрещенных препаратов у него никогда не было. Все это странно... Мне кажется, NSAC следовало бы вынести незамедлительное решение. Плохо, что слушание по делу они назначили на 10 апреля, за месяц до боя", - заявил Сулейман.

"Важно то, что все последующие пробы Альвареса показали, что он — чист. При всем уважении к NSAC, но им надо было разобраться в деле незамедлительно, чтобы прекратить все эти взаимные обвинения между Головкиным и Альваресом. Я не понимаю этого.

У них есть данные последних допинг-тестов Канело. Почему же тогда его отстранили? И зачем они сделали свое решение достоянием общественности? Почему не вынесли окончательное решение? У них нет доказательств? Тогда это решение тем более странно", — считает Мендоса.

Напомним, что уже 5 мая Сауль Альварес должен провести реванш с Геннадием Головкиным.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!