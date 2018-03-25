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Криштиану Роналду получил ценный подарок от Василия Ломаченко

Комментариев: 2
Пока Александр Усик ходит на матчи Барселоны, его кум передает подарки лидеру Реала.
Василий Ломаченко и Эгис Климас
Василий Ломаченко и Эгис Климас
instagram.com/klimasmanagement

Лучший футболист мира получил подарок от лучшего боксера в мире. По крайней мере, так считает известный боксерский менеджер Эгис Климас.

В Женеве Климас, который ведет дела украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко, встретился с футболистами сборной Португалии.

В частности, Климас повидался с пятикратным обладателем Золотого мяча капитаном сборной Португалии и форвардом Реала Криштиану Роналду, которому подарил перчатки Ломаченко. Об этом в своем Instagram сообщил сам Климас.

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", - написал Климас.

Отметим, что это не первый подарок Роналду от украинцев – недавно наша шахматистка Анна Музычук обменялась с Криштиану футболками.

Добавим, что кум Василия Ломаченко, Александр Усик, сейчас тренируется в Барселоне и часто наведывается на Камп Ноу, поддержать каталонцев.

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Теги: Криштиану Роналду, Василий Ломаченко, Эгис Климас, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.03.2018, 18:50
Оценка:  0
гость
А Василия, как тебе его пуканчик?
петенька  (аноним)  25.03.2018, 18:35
Оценка:  0
петенька
Хочу Роналду в пуканчик)))))))))))))))))).
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