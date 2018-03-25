Криштиану Роналду получил ценный подарок от Василия Ломаченко
Лучший футболист мира получил подарок от лучшего боксера в мире. По крайней мере, так считает известный боксерский менеджер Эгис Климас.
В Женеве Климас, который ведет дела украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко, встретился с футболистами сборной Португалии.
В частности, Климас повидался с пятикратным обладателем Золотого мяча капитаном сборной Португалии и форвардом Реала Криштиану Роналду, которому подарил перчатки Ломаченко. Об этом в своем Instagram сообщил сам Климас.
"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", - написал Климас.
Отметим, что это не первый подарок Роналду от украинцев – недавно наша шахматистка Анна Музычук обменялась с Криштиану футболками.
Добавим, что кум Василия Ломаченко, Александр Усик, сейчас тренируется в Барселоне и часто наведывается на Камп Ноу, поддержать каталонцев.
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