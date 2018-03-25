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Паркер каждый день смотрит бой Джошуа с Кличко

Комментариев: 2
Новозеландец изучает слабые стороны британца на примере Владимира Кличко.
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
boxingscene.com

Чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер накануне поединка с чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа признался, что каждый день во время тренировок смотрит поединок своего соперника против Владимира Кличко.

" Мы видим много элементов, которые я могу сделать лучше Кличко и поймать Энтони. Лучше пусть Джошуа будет полностью сконцентрирован, потому что я буду готов",  - угрожает Паркер.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что самым большим вызовом в его карьере был все-таки Владимир Кличко, а не Джозеф Паркер.

Также британец уверил, что в поединке с Паркером на ринге обязательно будет кровь. 

Отметим, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе. 

За перипетиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.

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Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  25.03.2018, 18:43
Оценка:  0
петенька
Пускай посмотрит бой Кличко-Поветкин))))). Там холоп поветкин кланялся в пояс пану Кличку))))).
гость  (аноним)  25.03.2018, 18:25
Оценка:  0
гость
... и дрочит?
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