Паркер каждый день смотрит бой Джошуа с Кличко

Новозеландец изучает слабые стороны британца на примере Владимира Кличко.

Чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер накануне поединка с чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа признался, что каждый день во время тренировок смотрит поединок своего соперника против Владимира Кличко.

" Мы видим много элементов, которые я могу сделать лучше Кличко и поймать Энтони. Лучше пусть Джошуа будет полностью сконцентрирован, потому что я буду готов", - угрожает Паркер.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что самым большим вызовом в его карьере был все-таки Владимир Кличко, а не Джозеф Паркер.

Также британец уверил, что в поединке с Паркером на ринге обязательно будет кровь.

Отметим, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе.

За перипетиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.

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