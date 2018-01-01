Уайт после победы над Брауном бросил вызов Уайлдеру
Диллиан Уайт хочет выйти на ринг с Деонтеем Уайлдером в июне 2018 года.
Британский тяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver, победив Лукаса Брауна нокаутом в шестом раунде. После поединка боксер кинул вызов чемпиону мира по версии WBA Деонтею Уайлдеру.
"Деонтей, ты где? Давай устроим бой в июне! Никаких больше отмазок – настало время драться. Забудь о Джошуа – есть я. Июнь, в Лондоне. Ты принимаешь мой вызов? Я тут №1, крошка! Давай же!", – приводит слова Уайта ресурс BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер отправил в нокаут чучело Энтони Джошуа.
К вашему вниманию видео боя Уайт – Браун, а также видео нокаута.
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