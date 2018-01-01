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Гуламирян завоевал вакантный пояс WBA в первом тяжелом весе

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Француз Арсен Гуламирян победил бельгийского боксера Рияда Мерхи.
Рияд Мехри (слева) и Арсен Гуламирян (справа)
Рияд Мехри (слева) и Арсен Гуламирян (справа)
lequipe

В Марселе французский боксер Арсен Гуламирян встречался с бельгийцем Риядом Мерхи в поединке за вакантный чемпионский пояс WBA в первом тяжелом весе.

Боксеры довели поединок до 11-го раунда, где после серии ударов Мерхи был не в состоянии сопротивляться. Судья был вынужден остановить бой, засчитав победу техническим нокаутом Гуламиряну.

Отметим, что для бельгийского боксера – это первое поражение в карьере. 

Добавим, что тяжелом весе чемпионскими титулами по версии WBA, кроме Гуламиряна, владеют еще два боксера – Денис Лебедев и Мурат Гассиев, с которым в финале WBSS встретится украинец Александр Усик.

Напомним, что бой Усика и Гассиева состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). 

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна.

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Теги: бокс, Арсен Гуламирян, Рияд Мерхи
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