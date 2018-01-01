Переключиться на мобильную версию

Паркер – самый большой тест в карьере Джошуа – тренер

Комментариев: 0
Тренер Джозефа Паркера считает, что его клиент самый сложный соперник в карьере Энтони Джошуа.
Кевин Бэрри (слева) и Джозеф Паркер
Кевин Бэрри (слева) и Джозеф Паркер
Getty Images

Наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера Кевин Бэрри считает, что Энтони Джошуа подойдет к бою против его клиента еще в лучшей форме, нежели в поединке с Владимиром Кличко.

"Не секрет, что Джошуа – самый большой вызов в карьере Паркера. Но я также верю в то, что и Паркер – самый большой тест в карьере Джошуа. Мы ожидаем, что Джошуа будет выглядеть еще лучше, чем в поединке против Владимира Кличко.

Я думаю, что Джошуа стал лучше. То же самое касается и Паркера. Ожидаю, что стили боксеров поспособствуют очень захватывающему бою", – приводит слова специалиста ресурс BoxingScenе.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что самым большим вызовом в его карьере был все-таки Владимир Кличко, а не Джозеф Паркер.

Также британец уверил, что в поединке с Паркером на ринге обязательно будет кровь. 

Отметим, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе. 

За перипетиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Джозеф Паркер, Энтони Джоуша
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь