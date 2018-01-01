Паркер – самый большой тест в карьере Джошуа – тренер

Тренер Джозефа Паркера считает, что его клиент самый сложный соперник в карьере Энтони Джошуа.

Наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера Кевин Бэрри считает, что Энтони Джошуа подойдет к бою против его клиента еще в лучшей форме, нежели в поединке с Владимиром Кличко.

"Не секрет, что Джошуа – самый большой вызов в карьере Паркера. Но я также верю в то, что и Паркер – самый большой тест в карьере Джошуа. Мы ожидаем, что Джошуа будет выглядеть еще лучше, чем в поединке против Владимира Кличко.

Я думаю, что Джошуа стал лучше. То же самое касается и Паркера. Ожидаю, что стили боксеров поспособствуют очень захватывающему бою", – приводит слова специалиста ресурс BoxingScenе.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что самым большим вызовом в его карьере был все-таки Владимир Кличко, а не Джозеф Паркер.

Также британец уверил, что в поединке с Паркером на ринге обязательно будет кровь.

Отметим, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе.

За перипетиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.

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