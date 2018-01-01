Ломаченко: Хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, как Мохаммеда Али
Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал, на кого хотел бы быть похожим.
"Я хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, как Мохаммеда Али, я хочу быть величиной. Но это не значит, что так оно и будет. Я сделаю все ради того, чтобы стать таким, как они.
Чтобы быть мегапопулярной звездой, нужно делать вещи, которые тебе не совсем нравятся", – отметил украинец в интервью YouTube каналу Бегущий Банкир.
Ранее Ломаченко заявил, что хочет победить всех боксеров в легком дивизионе. Также украинец назвал имя лучшего спарринг-партнера.
Добавим, что на кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять титулы WBA и WBC, а также пояс журнала The Ring.
Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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