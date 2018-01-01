Ломаченко: Хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, как Мохаммеда Али

Василий Ломаченко намерен стать мегазвездой в боксе.

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал, на кого хотел бы быть похожим.

"Я хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, как Мохаммеда Али, я хочу быть величиной. Но это не значит, что так оно и будет. Я сделаю все ради того, чтобы стать таким, как они.

Чтобы быть мегапопулярной звездой, нужно делать вещи, которые тебе не совсем нравятся", – отметил украинец в интервью YouTube каналу Бегущий Банкир.

Ранее Ломаченко заявил, что хочет победить всех боксеров в легком дивизионе. Также украинец назвал имя лучшего спарринг-партнера.

Добавим, что на кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять титулы WBA и WBC, а также пояс журнала The Ring.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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