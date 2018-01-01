Уайт - Браун: видео боя
Диллиан Уайт брутально нокаутировал Лукаса Брауна в бою 24 марта.
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver, брутально нокаутировав в шестом раунде небитого ранее австралийца Лукаса Брауна.
Уже в 1-м раунде возле левого глаза Брауна появилось первое рассечение. Диллиан выигрывал раунд за раундом, а в шестой трехминутке сначала потрясся Брауна хорошей комбинацией, а затем отправил в очень тяжелый нокаут левым хуком в голову.
Смотрите видео нокаута боя Уайт - Браун.
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