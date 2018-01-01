Уайт - Браун: видео нокаута

Диллиан Уайт тяжело нокаутировал Лукаса Брауна.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver, брутально нокаутировав в шестом раунде небитого ранее австралийца Лукаса Брауна.

В шестой трехминутке Уайт сначала потрясся Брауна хорошей комбинацией, а затем отправил в очень тяжелый нокаут левым хуком в голову.

Брауну долго оказывали медицинскую помощь, и в конце концов ветеран поднялся на ноги.

Смотрите также полное видео боя Уайт - Браун.

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