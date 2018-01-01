Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна

Британец Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул WBC Silver, брутально нокаутировав в шестом раунде небитого ранее австралийца Лукаса Брауна.

Со стартового раунда бой пошел по сценарию Уайта. Британец легко переигрывал медленного и предсказуемого австралийского ветерана, разбивая защиту джебом. Уже в 1-м раунде возле левого глаза Брауна появилось первое рассечение. Диллиан выигрывал раунд за раундом, а в шестой трехминутке сначала потрясся Брауна хорошей комбинацией, а затем отправил в очень тяжелый нокаут левым хуком в голову.

Брауну долго оказывали медицинскую помощь, и в конце концов ветеран поднялся на ноги.

Смотрите видео нокаута, а также полное видео боя Уайт - Браун.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!