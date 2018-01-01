Джошуа может завершить карьеру, когда объединит титулы - промоутер

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа может уйти из бокса, когда завоюет все пояса.

Промоутер чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что его подопечный может завершить карьеру, когда завоюет все пояса.

"Джошуа может завершить карьеру после того как завоюет все титулы. У него достаточно ума, чтобы не выходить на ринг, когда его желание боксировать иссякнет. Не думаю, что это случиться в ближайшее время, пока он не достиг всех высот. Когда он достигнет всего, он может покончить со всем", - цитирует Хирна Boxingnews24.

Ранее Энтони Джошуа рассказал о своем страхе проиграть.

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