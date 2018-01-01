Ломаченко: Хочу победить всех в легком весе

Василий Ломаченко рассказал о целях в легком дивизионе.

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко намерен объединить пояса в легком весе, победив Роберта Истера, Майки Гарсию и Хорхе Линареса.

Почему никто из боксеров во втором полулегком весе не вызывал тебя на бой?

"Меня не вызывали на бой во втором полулегком весе, потому что все понимали, что произойдет. Но я не переживаю по этому поводу, потому что поднимаюсь в весе и теперь буду драться в другом дивизионе. Моя цель - победить всех чемпионов в легком весе, это - Роберт Истер, Майки Гарсия и Хорхе Линарес.

Нет боксера, кого я считал бы лучшим, но мне нравятся Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо и Теренс Кроуфорд", – сказал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что на кону боя Ломаченко - Линарес могут стоять три пояса.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden.

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