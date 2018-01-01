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Джошуа советовался с Кличко о своем сопернике Джозефе Паркере

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Новозеландец Паркер равнодушен к таким консультациям со стороны британского чемпиона.
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Getty Images

Чемпион мира по версиям  WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа советовался с украинской легендой Владимиром Кличко относительно своего соперника Джозефа Паркера. Об этом сообщает Sky Sports.

Британский боксер победил Клчико в апреле 2017 года, однако не раз выражал свое уважение и восхищение украинцем.

По информации издания, новозеландец равнодушно отнесся к таким консультациям своего британского оппонента, но отметил, что бой Джошуа - Кличко регулярно просматривает в спортзале.

"Команда Джошуа может делать все, что угодно, это ничего не изменит. Вероятно, он пытается получить какой-то совет от Кличко.

Мы каждый день пересматриваем бой Джошуа - Кличко в спортзале. И исходя из того, что мы видим, некоторые вещи я могу сделать лучше. Я могу поймать Джошуа.

Люди видят в нем непобедимого бойца, но существует элемент неожиданности. Все думают, что бой со мной станет легкой победой для него, но это еще больше мотивирует меня. Хочу скарее оказаться в ринге и разбить его", - цитирует Паркера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа сравнил своего будущего соперника Джозефа Паркера с Владимиром Кличко.

Напомним, что бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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Теги: Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Джозеф Паркер, бокс, бой
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