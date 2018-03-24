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Бриедис: Я не пересматривал бой с Усиком и полностью принимаю решение судей

Комментариев: 5
Майрис Бриедис признался, что изменил бы кое-что в поединке против Александра Усика.
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис рассказал, что уважает решение судей, отдавших победу украинцу Александру Усику в их полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

"Я все еще не нашел времени посмотреть и проанализировать бой с Усиком. Я полностью принимаю решение трех судей. Это официальный результат и его нужно уважать. Окончательный вердикт за судьями. Но это еще больше мотивирует меня и дает дополнительный стимул развиваться и становиться лучше.

Оглядываясь назад, я, конечно, изменил кое-что в нашем поединке. Я бы ускорил темп раньше и не снизил его в последнем раунде, потому что чувствовал, что Усик иссякает. Но по каким-то причинам, которых я не могу объяснить, я этого не сделал. Кроме того мне стоило пригласить более разнообразную группу спарринг-партнеров в свой тренировочный лагерь в Испании", - сказал Бриедис в интервью Boxing monthly.

Напомним, Майрис Бриедис будет запасным боксером в финале WBSS и сможет заменить Александра Усика или Мурата Гассиева в финале турнира в случае форс-мажорных обстоятельств.

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Теги: Майрис Бриедис, Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS, бокс
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  24.03.2018, 21:10
Оценка:  0
гость
Но ничего у Вусика ещё все впереди .. 11 мая ему придется не только летать но и лежать очень ровно...
гость  (аноним)  24.03.2018, 20:53
Оценка:  0
гость
Бриедис зря говорит так . он бой не проиграл . Усик летал по всему рингу от ударов Бриедиса . Были бы удары по сильнее то об усике сегодня уже бы не говорили..
Випросал  (аноним)  24.03.2018, 20:38
Оценка:  0
Випросал
Если бы пригласил Хуитязя - то не проиграл бы. Лошара!
гость  (аноним)  24.03.2018, 20:22
Оценка:  0
гость
Ну так или не так . после драки кулаками не машут.
гость  (аноним)  24.03.2018, 20:19
Оценка:  0
гость
Дело говорит фраерок . Фокса с кичи нужно выдворять..
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