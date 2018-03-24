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Джошуа: Я боюсь проиграть и этот страх давит на меня

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Энтони Джошуа признался, что имеет страх потерять ноль в графе поражений.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям  WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа откровенно рассказал, что у него есть страх проиграть. Британец привел пример Владимира Кличко, который несмотря на поражения всегда возвращался.

"У меня есть определенный страх потерять нолик в графе поражений, он давит на меня, и я нервничаю. Никто не хочет потерять нолик, никто не хочет проигрывать. В других видах спорта поражения не имеют такого значения, как в боксе. Например, Роджер Федерер. Для кого-то важно, кому он проиграл? А в боксе поражение остается с вами всю карьеру.

Но это не значит, что проигрыш ставит крест на твоей карьере. Важно не то, как ты проиграл. А то, как это на тебя повлияло. Сумел ли ты продолжить движение вперед после этого поражения. Тот же Владимир Кличко проигрывал, но возвращался. Если случится так, что я споткнусь и упаду, то встану, отряхнусь и пойду дальше. Стоит тебе один раз проиграть, как люди сразу же забывают о всех твоих победах. Боюсь ли я проиграть? Да. Потому что так устроен бокс", цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа сравнил своего будущего соперника Джозефа Паркера с Владимиром Кличко.

Напомним, что бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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Теги: Энтони Джошуа, Владимир Кличко, бокс, бой
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.03.2018, 19:19
Оценка:  +1
гость
Хитростью хочет взять Паркера .. Тот уши развесит и будет расслабляться..
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