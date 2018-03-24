Усик встретился с фанатами в Барселоне

Александр Усик провел встречу со своими испанскими поклонниками.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретился со своими болельщиками в Барселоне, где у боксера тренировочный лагерь.

Украинец сделал паузу между тренировками, чтобы пообщаться с фанатами, раздать автографы и сфотографироваться. Встреча состоялась в зале украинского кикбоксера Артура Кишенко, где занимается Усик в рамках подготовки к бою с Муратом Гассиевым.

"Даже несмотря на дождливый день в Барселоне — мы в очень теплой атмосфере провели встречу с болельщиками. Пришло огромное количество людей и это было просто непередаваемо! Ответил на многочисленные вопросы, пофотографировался и пообщался с каждым. Спасибо за такую поддержку!", - написал Усик на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал на видео, как проводит время в Барселоне.

Напомним, поединок Александра Усика против Мурата Гассиева состоится 11 мая в Джидде в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

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