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Усик встретился с фанатами в Барселоне

Комментариев: 1
Александр Усик провел встречу со своими испанскими поклонниками.
Усик встретился с фанатами в Барселоне

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретился со своими болельщиками в Барселоне, где у боксера тренировочный лагерь.

Украинец сделал паузу между тренировками, чтобы пообщаться с фанатами, раздать автографы и сфотографироваться. Встреча состоялась в зале украинского кикбоксера Артура Кишенко, где занимается Усик в рамках подготовки к бою с Муратом Гассиевым.

"Даже несмотря на дождливый день в Барселоне — мы в очень теплой атмосфере провели встречу с болельщиками. Пришло огромное количество людей и это было просто непередаваемо! Ответил на многочисленные вопросы, пофотографировался и пообщался с каждым. Спасибо за такую поддержку!", - написал Усик на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал на видео, как проводит время в Барселоне.

Напомним, поединок Александра Усика против Мурата Гассиева состоится 11 мая в Джидде в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: Александр Усик, бокс, бой
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.03.2018, 18:45
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гость
Вот как он будет потом сидеть в этой студии с болельщиками. когда проебёт все и возможно навсегда...
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