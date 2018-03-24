Де Ла Хойа: Головкин что, теперь доктор?
Промоутер Сауля Альвареса прокомментировал высказывания Геннадия Головкина в адрес мексиканца.
Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Сауля Альвареса, раскритиковал Геннадия Головкина за слова о намеренном применении его клиентом допинга.
"Он что, теперь доктор? Доктор Головкин? Какое он имеет право делать такие выводы и что-то говорить против меня? Я очень зол, но не собираюсь отвечать за Канело, он сам ответит за себя в ринге", – приводит слова промоутера BoxingScene.
Напомним, боксер из Казахстана обвинил своего будущего оппонента в обмане.
Ранее сообщалось о том, что Сауля Альвареса временно отстранили от боев.
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