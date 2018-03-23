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Альвареса временно отстранили от боев

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Спортивная комиссия штата Невада продолжает расследование по делу о положительной допинг-пробе мексиканца.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Спортивная комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Сауля Альвареса от боев в связи с продолжающимся расследованием по факту употребления допинга мексиканца, сообщает ESPN.

Следующее заседание спортивной комиссии пройдет 10 апреля, где будет решаться, снять или продлить отстранение Канело.

Напомним, что уже 5 мая Сауль Альварес должен провести реванш с Геннадием Головкиным.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, дисквалификация, допинг
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