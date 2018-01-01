Паркер: Люди недооценивают меня и это мотивирует

Джозеф Паркер готов выйти на ринг и "разбить Джошуа".

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер уверен в себе перед боем против обладателя титулов WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа.

"В последних нескольких боях я не показывал работу джебом, которая была у меня раньше. Нам важно вернуть этот компонент. Мы работали над этим в зале каждый день. Я бил двойной и тройной джеб. И в бою с Джошуа я планирую выкинуть много джебов и, надеюсь, они будут ложиться куда нужно - в подбородок, нос и голову соперника.

В предыдущих поединках я не смог показать свои лучшие качества, но после операции чувствуется существенная разница. Люди недооценивает меня и преждевременно отдают победу Джошуа, считая его непобедимым. Это очень мотивирует. У нас был отличный тренировочный лагерь, я делал все, как нужно и сейчас просто хочу выйти на ринг и разбить Джошуа", - цитирует Паркера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа сравнил Джозефа Паркера с Владимиром Кличко.

Отметим, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, где можно следить за ходом поединка.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!