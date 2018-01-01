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Ломаченко назвал лучшего спарринг-партнера

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Василий Ломаченко рассказал, кто из бойцов, с которыми он спарринговал, запомнился больше всего.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко назвал спарринг-партнера, от которого пропустил больше всего ударов. По словам боксера, лучшим был Дмитрий Митрофанов.

"Лучший спарринг партнер? Дмитрий Митрофанов. Я часто с ним спарринговал перед своими вторыми Олимпийскими играми. Он боксировал в весовой категории до 75 кг, а я – до 60 кг. Я никогда не пропускал столько ударов, сколько в спаррингах с ним. Хоть он и был тяжелее меня - это не аргумент", – сказал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что в бою Ломаченко - Линарес на кону могут стоять три пояса.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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Теги: Василий Ломаченко, Дмитрий Митрофанов, бокс, спарринг
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