Ломаченко может сражаться с Линаресом за три пояса

На кону поединка Ломаченко - Линарес могут стоять титулы WBA и WBC, а также пояс журнала The Ring.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко проведет первый бой в легком весе, где его соперником станет обладатель титула WBA Хорхе Линарес.

По словам одного из тренеров Ломаченко Марко Контрераса, пояс WBC, которого могут лишить Майки Гарсию в результате его перехода в полусредний вес, может перейти к Линаресу, обладающему поясом WBC Diamond.

"Если Майки Гарсия лишится титула, то Линарес станет регулярным чемпионом. Это вполне может быть", - сказал Контрерас.

Ломаченко, в свою очередь, отметил, что журнал The Ring может предоставить свой пояс для его боя против Линареса.

"Думаю, что The Ring предоставит нам возможность бороться за их титул. Один удар и у тебя три пояса", - сказал украинец.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Линарес пройдут допинг-тестирование перед боем.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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