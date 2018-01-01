Ломаченко может сражаться с Линаресом за три пояса
Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко проведет первый бой в легком весе, где его соперником станет обладатель титула WBA Хорхе Линарес.
По словам одного из тренеров Ломаченко Марко Контрераса, пояс WBC, которого могут лишить Майки Гарсию в результате его перехода в полусредний вес, может перейти к Линаресу, обладающему поясом WBC Diamond.
"Если Майки Гарсия лишится титула, то Линарес станет регулярным чемпионом. Это вполне может быть", - сказал Контрерас.
Ломаченко, в свою очередь, отметил, что журнал The Ring может предоставить свой пояс для его боя против Линареса.
"Думаю, что The Ring предоставит нам возможность бороться за их титул. Один удар и у тебя три пояса", - сказал украинец.
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Линарес пройдут допинг-тестирование перед боем.
Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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