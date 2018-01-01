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Майки Гарсия определился с категорией, в которой продолжит карьеру

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IBF назначила Майки Гарсие нового оппонента.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
BoxingScene.com

Американский чемпион WBC в легком весе и IBF в первом полусреднем весе Майки Гарсия определился с дивизионом для своей дальнейшей карьеры.

Американец принял решение и готов продолжить выступать в полусреднем весе.

Как сообщает BoxingScene, IBF уже назначила боксеру нового соперника - россиянина Ивана Баранчика, который является обязательным претендентом на титул. Команды должны договориться о поединке в течение 30 дней, иначе будут назначены промоутерские торги.

Как известно, боксерам запрещается владеть одновременно двумя поясами в разных весовых категориях, поэтому, вероятно, Гарсию лишат титула WBC в легком весе.

Ранее Майки Гарсия анонсировал переход в полусредний вес.

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Теги: Майки Гарсия, IBF, бокс
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