Ломаченко и Линарес добровольно пройдут допинг-тестирование перед боем
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес сделают допинг-тесты.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и его соперник, обладающий титулом WBA в легком весе, Хорхе Линарес пройдут добровольное допинг-тестирование WADA перед боем.
Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на вице-президента промоутерской компании Top Rank Карла Моретти.
Ранее сообщалось, что Хорхе Линарес отказался от услуг своего тренера перед боем с Ломаченко.
Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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