Переключиться на мобильную версию

Ломаченко и Линарес добровольно пройдут допинг-тестирование перед боем

Комментариев: 0
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес сделают допинг-тесты.
Ломаченко и Линарес пройдут тест на допинг
Ломаченко и Линарес пройдут тест на допинг

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и его соперник, обладающий титулом WBA в легком весе, Хорхе Линарес пройдут добровольное допинг-тестирование WADA перед боем.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на вице-президента промоутерской компании Top Rank Карла Моретти.

Ранее сообщалось, что Хорхе Линарес отказался от услуг своего тренера перед боем с Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, допинг, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь