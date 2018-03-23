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Альварес тупой, если допинг-проба дала положительный результат из-за мяса – тренер

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Тренер Геннадия Головкина прокомментировал ситуацию с допингом, который обнаружили в крови Сауля Альвареса.
Абель Санчес (слева) и Геннадий Головкин (справа)
Абель Санчес (слева) и Геннадий Головкин (справа)
Getty Images

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Сауля Альварес. Допинг в крови мексиканца появился из-за загрязненного мяса, отмечает команда мексиканца.

"Если допинг-проба дала положительный результат действительно из-за загрязненного мяса, то наказания для Альвареса быть не должно, но будет ясно, что Сауль просто тупой. Не поверю, что у его команды нет 200 долларов, чтобы заказать своему боксеру мясо не из Мексики, где действительно есть проблемы", – сказал Санчес в комментарии ресурсу Boxingscene.

Напомним, что после того, как в крови Альвареса был обнаружен кленбутерол, Канело добровольно сдал три отрицательных теста на допинга.

Ранее Геннадий Головкин обвинил Альвареса в приеме допинга и обмане.

Бой-реванш Головкин – Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Абель Санчес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
5.45  (аноним)  23.03.2018, 17:18
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Альварес патриот своей страны, и ест мексиканское мясо. Скоро он накажет этого полу узкого, напополам казаха))))
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