Альварес тупой, если допинг-проба дала положительный результат из-за мяса – тренер

Тренер Геннадия Головкина прокомментировал ситуацию с допингом, который обнаружили в крови Сауля Альвареса.

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Сауля Альварес. Допинг в крови мексиканца появился из-за загрязненного мяса, отмечает команда мексиканца.

"Если допинг-проба дала положительный результат действительно из-за загрязненного мяса, то наказания для Альвареса быть не должно, но будет ясно, что Сауль просто тупой. Не поверю, что у его команды нет 200 долларов, чтобы заказать своему боксеру мясо не из Мексики, где действительно есть проблемы", – сказал Санчес в комментарии ресурсу Boxingscene.

Напомним, что после того, как в крови Альвареса был обнаружен кленбутерол, Канело добровольно сдал три отрицательных теста на допинга.

Ранее Геннадий Головкин обвинил Альвареса в приеме допинга и обмане.

Бой-реванш Головкин – Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

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