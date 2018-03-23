Фьюри: Лишь я могу сбросить с трона Джошуа и Уайлдера

Тайсон Фьюри намерен победить Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри вновь заявил о своих намерениях вернутся в профессиональный бокс и победить Энтони Джошуа вместе с Деонтем Уайлдером.

"Я знаю лишь нескольких людей, которые могут скинуть с трона Джошуа и Уайлдера. И все эти люди – я! Мне уже покорялись эти высоты. Я знаю, как нужно побеждать чемпионов, как оставаться спокойным и хладнокровным. Запомните имя "короля цыган", Тайсона Фьюри, я буду вновь править в тяжелом весе", – цитирует Фьюри ресурс Daily Express.

Напомним, что Фьюри не выходил на ринг с 2015 года. Ранее британец заявил, что преподаст урок бокса для Деонтея Уайлдера.

Также сообщалось, что британец вел переговоры о заключении контракт с промоутером Джошуа Эдди Хирном, однако стороны не сумели договориться.

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