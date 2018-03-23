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Фьюри: Лишь я могу сбросить с трона Джошуа и Уайлдера

Комментариев: 1
Тайсон Фьюри намерен победить Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри вновь заявил о своих намерениях вернутся в профессиональный бокс и победить Энтони Джошуа вместе с Деонтем Уайлдером.

"Я знаю лишь нескольких людей, которые могут скинуть с трона Джошуа и Уайлдера. И все эти люди – я! Мне уже покорялись эти высоты. Я знаю, как нужно побеждать чемпионов, как оставаться спокойным и хладнокровным. Запомните имя "короля цыган", Тайсона Фьюри, я буду вновь править в тяжелом весе", – цитирует Фьюри ресурс Daily Express.

Напомним, что Фьюри не выходил на ринг с 2015 года. Ранее британец заявил, что преподаст урок бокса для Деонтея Уайлдера

Также сообщалось, что британец вел переговоры о заключении контракт с промоутером Джошуа Эдди Хирном, однако стороны не сумели договориться.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
5.45  (аноним)  23.03.2018, 17:15
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5.45
Будем болеть за цыгана, родные. Он скоро докажет это в ринге.
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