Беринчик бросил вызов Макгрегору
Украинский боксер Денис Беринчик не против встретиться с Конором Макгрегором в октагоне.
Украинский боксер Денис Беринчик бросил вызов ирландскому экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору.
"Если подняться в весе и встретиться с Конором Макгрегором в ринге, конечно, можно было бы показать неплохой бой. Если бы мы встретились с ним в октагоне, тогда Конору не поздоровилось", – сказал Беринчик в комментарии YouTube каналу Luckypunch.
Напомним, что Конор Макгрегор не дрался по правилам ММА уже больше года, однако возвращения ирландца в октагон ожидается летом.
Также сообщалось, что Макгрегор стал героем рекламы куриного бургера.
Ранее Денис Беринчик заявил о своих намерениях драться за чемпионский титул.
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