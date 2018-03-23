Беринчик бросил вызов Макгрегору

Украинский боксер Денис Беринчик не против встретиться с Конором Макгрегором в октагоне.

Украинский боксер Денис Беринчик бросил вызов ирландскому экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору.

"Если подняться в весе и встретиться с Конором Макгрегором в ринге, конечно, можно было бы показать неплохой бой. Если бы мы встретились с ним в октагоне, тогда Конору не поздоровилось", – сказал Беринчик в комментарии YouTube каналу Luckypunch.

Напомним, что Конор Макгрегор не дрался по правилам ММА уже больше года, однако возвращения ирландца в октагон ожидается летом.

Также сообщалось, что Макгрегор стал героем рекламы куриного бургера.

Ранее Денис Беринчик заявил о своих намерениях драться за чемпионский титул.

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