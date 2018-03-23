Джошуа сравнил Паркера с Владимиром Кличко

Энтони Джошуа рассказал о главном вызове в карьере.

Чемпион WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа накануне поединка против Джозефа Паркера сравнил новозеландца с Владимиром Кличком.

"Паркер – самый опасный вызов карьере? Нет. Не он. Владимир Кличко.

Владимир – феноменальный чемпион. Хотя многие не отдают ему должное. Но он доминировал в дивизионе больше 10 лет. Он был великим чемпионом, победил в 64 поединках из 69. Это просто феноменально. Я получил невероятно ценный и полезный урок в поединке с Кличко. И мне пригодится это в бою с Паркером. Хотя он и абсолютно другого типа боец.

Кличко был уже не тот? А как вы считаете, Флойд Мейвезер тоже уже не тот? Он уже слишком стар?

Люди говорят, что Мейвезер по-прежнему молод. Разница в том, что бойцам легких весовых категорий с возрастом труднее бороться с лимитом веса. Диеты и все такое. В тяжелом весе все не так. Когда Кличко проиграл Тайсону Фьюри, все понимали – он проиграл потому, что подошел к поединку с неправильным настроем. Все проблемы были в его голове. А перед поединком со мной я знал, что он будет в своей лучшей форме. Главное – моральный настрой. Поединок с Кличко был очень тяжелым. Но в сравнении с Фьюри, я не довел дело до судейских карт, я не украл титул, я вырвал бой своими руками. И поэтому наш бой запомнится надолго. Поэтому наш поединок вошел в историю бокса", – приводит слова Джошуа ресурс vringe.com.

Отметим, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе.

Ранее Энтони Джошуа пообещал кровь в бою с Джозефом Паркером. Кроме того стали известны гонорары боксеров. Смотрите также промо видео боя Джошуа – Паркер.

За перипетиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.

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