Менеджер Пакьяо обвинил Арума в саботаже

Команда филиппинца выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего промоутера.

Менеджер легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) по связям с общественностью Аквилес Зонио обвинил промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions) в саботаже.

"Сперва Пакьяо был близок к организации поединка в Дубае, затем были Макао или Гонг-Конг. В обоих случаях в дело вмешивался Арум. Он угрожал подать в суд, если бой пройдет не под логотипом его компании. Они всех запугали, что и привело к отмене шоу", – цитирует Зонио BoxingScene.

Отметим, что 23 июня в Малайзии филиппинец хочет провести бой с "обычным" чемпионом WBA в весе до 66,7 кг Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины. Все тот же менеджер утверждает, что Арум и на этот раз пытался навредить Пакьяо.

"Ситуация повторилась и в третий раз. Арум пытался саботировать шоу в Малайзии, угрожая инвесторам. Но ничего на этот раз у старикашки не получилось. Его угрозы были проигнорированы", – заявил он.

Ранее адвокат Пакьяо заявил, что Арум больше не является промоутером филиппинца.

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