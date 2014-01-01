Ломаченко бросил вызов Линаресу, потому что Хорхе лучший в своем весе – тренер

Тренер Александра Гвоздика поделился ожиданиями от боя Василия Ломаченко и Хорхе Линареса.

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика Марко Контрерас считает, что Хорхе Линарес – лучший в легком весе, а бой против Василия Ломаченко должен быть увлекательным.

"Это хороший, интересный бой. Ломаченко поднимается в весе, а Линарес высокий и он чемпион. Но не будем забывать, что Линарес тоже поднимался из полулегкого веса. Так что это будет увлекательный бой.

Думаю, что Линарес – это один из лучших боксеров в легком весе в паре с Майки Гарсией, но Майки больше не в этом дивизионе, он слишком большой. Так что Линарес – лучший в своем весе и Ломаченко бросил ему вызов. Это будет битва стилей. У венесуэльца есть скорость и техника, так что посмотрим", – сказал Контрерас в эфире YouTube канала ES News.

Напомним, что бой Ломаченко и Линераса запланирован на 12 мая и пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко – Линарес. Также Василий заявил, что бой против Хорхе будет самым сложным в его карьере.

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