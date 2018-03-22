Ломаченко о Гвоздике: Мы получим еще одного чемпиона
Василий Ломаченко прокомментировал победу своего друга.
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко считает, что его друг Александр Гвоздик вскоре станет чемпионом мира.
"Что я думаю о победе Гвоздика? Это хорошо, это еще один шаг к полноценному поясу. Наверное, пройдет еще один бой и мы получим еще одного чемпиона.
Почему он постоянно такой спокойный? У него очень сильный характер. Он не любит показывать свои эмоции", - отметил Ломаченко в комментарии ES News.
Напомним, в рамках шоу 17 марта Александр Гвоздик по очками победил Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
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