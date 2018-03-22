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Ломаченко о Гвоздике: Мы получим еще одного чемпиона

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Василий Ломаченко прокомментировал победу своего друга.
Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
Василий Ломаченко и Александр Гвоздик

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко считает, что его друг Александр Гвоздик вскоре станет чемпионом мира.

"Что я думаю о победе Гвоздика? Это хорошо, это еще один шаг к полноценному поясу. Наверное, пройдет еще один бой и мы получим еще одного чемпиона.

Почему он постоянно такой спокойный? У него очень сильный характер. Он не любит показывать свои эмоции", - отметил Ломаченко в комментарии ES News.

Напомним, в рамках шоу 17 марта Александр Гвоздик по очками победил Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, бокс
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