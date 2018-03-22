Ковалев: Не хочется боксировать с Гвоздиком, ведь мы хороших отношениях

Сергей Ковалев хочет боксировать лишь против чемпионов.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал, почему не хочет боксировать против украинца Александра Гвоздика, а также назвал желаемых соперников.

"С кем хотел бы встретится? С любым чемпионом! Моя цель – вновь объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас в тяжелом весе проводится суперсерия, где один человек собирает все четыре пояса. Также хотелось бы провести как можно более денежный бой. Но я не знаю, с кем это сейчас получится. Поэтому предпочтений по сопернику нет, главное – чтобы с чемпионом.

Артур Бетербиев? Да, и с ним хотелось бы встретиться, и с Дмитрием Биволом. С любым из чемпионов в моей весовой категории. Также с Адонисом Стивенсоном. Хотелось бы выявить лучшего. Но это все на стадии переговоров. Давайте дождемся хотя бы апреля, когда появится понимание по моему следующему сопернику.

Александр Гвоздик не хочет со мной драться? Если честно, и мне особо не хочется боксировать с Александром. Да, мы в хороших отношениях, общаемся, тем более занимаемся в одном зале. Та же ситуация была с Игорем Михалкиным. Мы знакомы с ним даже еще дольше, чем с Александром, – еще с любительской юниорской сборной. Но получилось так, что нам надо боксировать. Никто, кроме Игоря, не соглашался. Если выпадет встретиться с Гвоздиком, никуда мы не денемся – ни он, ни я. Но в любом случае наши отношения никак не испортятся. Это же спорт", – сказал Ковалев в интервью ресурсу Спорт День за Днем.

К слову, не так давно Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина решением судей в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев свой следующий бой проведет против Маркуса Брауна.

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