Ломаченко рассказал, что знает о будущем сопернике

Василий Ломаченко считает предстоящий бой – самым сложным в карьере.

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко назвал своего будущего соперника - обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса - самым сложным в карьере.

"Линарес очень быстрый и у него хорошие руки, хорошая защита, удар и боксерский ум. Он очень хороший спортсмен. Думаю, это будет мой сложнейший бой в карьере.

Думаю, что выиграть третий титул за 13 поединков – это очень быстро. Стану ли я первым в Украине, кто завоюет три титула? Я не знаю, возможно", - сказал Ломаченко в интервью ES News.

Ранее Ломаченко назвал упражнение, которое тяжелее других ему дается.

Напомним, 21 марта стороны официально объявили о проведении боя Ломаченко – Линарес 12 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко – Линарес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!