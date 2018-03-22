Ломаченко назвал упражнение, которое тяжелее других ему дается

Новое упражнение Василий изучил перед поединком с Гильермо Ригондо.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) рассказал об упражнении, которое на тренировках ему дается тяжелее других.

Как оказалось, это жонглирование тремя мячиками - его Василий изучил перед боем с кубинцем Гильермо Ригондо и украинку потребовалось почти два месяца на его отработку.

По словам украинца, теперь он хочет научится жонглировать пятью мячиками.

Напомним, 21 марта стороны официально объявили о проведении боя Ломаченко – Линарес 12 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко – Линарес.

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