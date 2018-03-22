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Ломаченко: Усик сможет легко победить Гассиева, если покажет лучшие навыки

Комментариев: 4
Василий Ломаченко считает, что Александр Усик имеет преимущество перед Муратом Гассиевым.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко считает Александра Усика фаворитом в поединке против Мурата Гассиева, который состоится в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

"Этот бой будет не из легких для Усика. Но я думаю, если он покажет свои лучшие навыки и умения, то легко сможет победить", - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 11 мая в Джидде.

Ранее известный эксперт Александр Беленький назвал преимущества Гассиева перед Усиком.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, бой
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.03.2018, 19:21
Оценка:  0
гость
Хо хлы по прежнему в своей манере..
гость  (аноним)  22.03.2018, 19:07
Оценка:  0
гость
"Этот бой будет не из легких для Усика. Но я думаю, если он покажет свои лучшие навыки и умения, то легко сможет победить", - сказал Ломаченко.
Так "не из легких" или "легко"?
гость  (аноним)  22.03.2018, 19:00
Оценка:  0
гость
Гассиев может смело идти на Вусика без защиты. А вот если Мурат засветит то может и башка отлететь.. Бычара Дортикос не выдержал. а Всик по сравнению с ним хлюпик..
гость  (аноним)  22.03.2018, 18:52
Оценка:  0
гость
Он уже показал с Бриедисом свои лучшие навыки. Пиз ды отгреб по полной . Нахрена такое говорить .может легко победить Гассиева. Хвастовство так и прет от ломаченки . Ты Василь такое говорил с Биедисом . Что очень быстро его разобьет. а получилось на оборот..
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