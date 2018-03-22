Ломаченко: Усик сможет легко победить Гассиева, если покажет лучшие навыки

Василий Ломаченко считает, что Александр Усик имеет преимущество перед Муратом Гассиевым.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко считает Александра Усика фаворитом в поединке против Мурата Гассиева, который состоится в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

"Этот бой будет не из легких для Усика. Но я думаю, если он покажет свои лучшие навыки и умения, то легко сможет победить", - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 11 мая в Джидде.

Ранее известный эксперт Александр Беленький назвал преимущества Гассиева перед Усиком.

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